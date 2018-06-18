На Петергофском шоссе произошло массовое ДТП

Три машины собрались в "паровозик".

На Петергофском шоссе вечером 13 октября произошла массовая авария. В Красносельском районе города столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщили очевидцы через социальные сети. Они добавили, что машины образовали собой "паровозик".

Пострадали три транспортных средства. Однако удары были несильными, поэтому травм нет ни у кого из участников движения. На месте ДТП работали представители ДПС.На данный момент специалисты разбираются в том, кто же стал виновным в аварии.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Шлиссельбургском проспекте пешеход погиб под колесами Mercedes.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

