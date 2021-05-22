На складе в Ломоносове нашли больше 25 щенков

Авторы публикации попросили неравнодушных помочь с покупкой корма, вакцины и организацией передержки щенков.

На складе в Ломоносове нашли 26 щенков. Об этом рассказали в паблике "Девяткино онлайн" в социальной сети "Вконтакте".

В этом помещении киностудия хранит свой реквизит на Дворцовом проспекте. Всю зиму склад не использовали, и внутрь пробрались животные. Как рассказали авторы поста, удалось увезти 13 щенков. Завтра обещают остальных.

Авторы публикации попросили неравнодушных помочь с покупкой корма, вакцины и организацией передержки щенков. Для этого нужно обратиться по телефону 8-911-704-72-70.

Фото: Вконтакте / Девяткино онлайн