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На складе в Ломоносове нашли больше 25 щенков
Сегодня, 22:54
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На складе в Ломоносове нашли больше 25 щенков

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Авторы публикации попросили неравнодушных помочь с покупкой корма, вакцины и организацией передержки щенков.

На складе в Ломоносове нашли 26 щенков. Об этом рассказали в паблике "Девяткино онлайн" в социальной сети "Вконтакте". 

В этом помещении киностудия хранит свой реквизит на Дворцовом проспекте. Всю зиму склад не использовали, и внутрь пробрались животные. Как рассказали авторы поста, удалось увезти 13 щенков. Завтра обещают остальных. 

Авторы публикации попросили неравнодушных помочь с покупкой корма, вакцины и организацией передержки щенков. Для этого нужно обратиться по телефону 8-911-704-72-70.

Фото: Вконтакте / Девяткино онлайн

Теги: киностудия, ломоносов, собаки, щенки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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