На складах Петербурга увеличили запас продуктов

По словам главы комитета по торговле петербургской торгово-промышленной палаты, запас продуктов был увеличен на период повышенного спроса.

В Петербурге увеличили товарный запас. Об этом заявила в эфире телеканала "Санкт-Петербург" председатель комитета по торговле петербургской торгово-промышленной палаты Ольга Волкова.

По словам главы ведомства, запас продуктов был увеличен на период повышенного спроса. Это было сделано, чтобы быстрее удовлетворить потребности покупателей.

В распределительном центре города запаса продуктов с долгим сроком хранения хватит на несколько месяцев. Скоропортящиеся товары привозят на несколько дней и сразу распределяют по торговым точкам.

Ранее в Петербурге открылись первые два даркстора от известной торговой сети.

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