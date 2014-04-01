Неизвестно, с чем связанны перемены в расписании поездов.

В пятницу вечером, 1 апреля, на участке "Технологический институт – Московская" увеличили интервал движения поездов. Об этом сообщает корреспондент Piter.tv.

Около 20:05 на синей ветке на участке "Технологический институт – Московская" поезда ходили с изменённым временным интервалом. Неизвестно, с чем связанны перемены в расписании поездов.

В этот же день 30 минутами ранее увеличенный интервал поездов также был на синей ветке на участке "Петроградская – Горьковская". Также неизвестны подробности изменений.

Ранее мы писали, что вестибюль станции "Технологический институт" 1 апреля открылся после ремонта. На вход вестибюль будет работать с 7:00 до 20:00.

Фото: Piter.tv

