На шпиле "Лахта Центра" заменили светодиодные лампы: видео не для слабонервных

В сети появилось красочное видео, на котором запечатлено, как альпинисты-монтажники меняют светодиодные лампы на шпиле "Лахта Центра". Ролик появился в Instagram lakhtacenter
Стоит напомнить, что высота небоскреба составляет 462 метра. Поэтому работа альпинистов-монтажников выглядит со стороны головокружительно опасной. Светодиодные лампы на шпиле небоскреба являются опознавательным знаком для самолетов и судов.
Общественно-деловой комплекс "Лахта Центр" располагается в Приморском районе Петербурга, неподалеку от "Зенит-Арены". Он представляет собой высотку и многофункциональное здание, которое делит атриум на Южный и Северный блоки.
Ранее мы писали, что коту-лахтинцу завели Instagram-аккаунт ко дню рождения.
Видео: Instagram / lakhtacenter
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