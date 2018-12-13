На шпиле "Лахта Центра" заменили светодиодные лампы: видео не для слабонервных

Альпинисты-монтажники работали на высоте 462 метра.

В сети появилось красочное видео, на котором запечатлено, как альпинисты-монтажники меняют светодиодные лампы на шпиле "Лахта Центра". Ролик появился в Instagram lakhtacenter

Стоит напомнить, что высота небоскреба составляет 462 метра. Поэтому работа альпинистов-монтажников выглядит со стороны головокружительно опасной. Светодиодные лампы на шпиле небоскреба являются опознавательным знаком для самолетов и судов.

Общественно-деловой комплекс "Лахта Центр" располагается в Приморском районе Петербурга, неподалеку от "Зенит-Арены". Он представляет собой высотку и многофункциональное здание, которое делит атриум на Южный и Северный блоки.

Ранее мы писали, что коту-лахтинцу завели Instagram-аккаунт ко дню рождения.

Видео: Instagram / lakhtacenter