На шоссе Революции подрались двое водителей

Как сообщают очевидцы, В Красногвардейском районе ссора двух автомобилистов чуть не знакончилась дракой. Конфликт произошел на шоссе революции около дома номер 85.
В ночное время два петербуржца не поделили дорогу. Мужчина вышли из транспортных средств и начали оскорблять друг друга. Местные жители выложили в Интернет видеозапись, на которой агрессивные водители кричат и нецензурно выражаются в адрес оппонента. Один из спорщиков побежал, чтобы напасть на противника, но последний решил спастись бегством.
Примечательно, что недалеко от места происшествия находится здание ГИБДД.
Напомним. что сегодня на Московском шоссе ночью двое детей пострадали в автомобильной аварии.
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