На шоссе Революции подрались двое водителей

В Красногвардейском районе произошла жесткая ссора двух водителей.

Как сообщают очевидцы, В Красногвардейском районе ссора двух автомобилистов чуть не знакончилась дракой. Конфликт произошел на шоссе революции около дома номер 85.

В ночное время два петербуржца не поделили дорогу. Мужчина вышли из транспортных средств и начали оскорблять друг друга. Местные жители выложили в Интернет видеозапись, на которой агрессивные водители кричат и нецензурно выражаются в адрес оппонента. Один из спорщиков побежал, чтобы напасть на противника, но последний решил спастись бегством.

Примечательно, что недалеко от места происшествия находится здание ГИБДД.

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