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На шоссе Революции подрались двое водителей

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В Красногвардейском районе произошла жесткая ссора двух водителей.

Как сообщают очевидцы, В Красногвардейском районе ссора двух автомобилистов чуть не знакончилась дракой. Конфликт произошел на шоссе революции около дома номер 85.
 
В ночное время два петербуржца не поделили дорогу. Мужчина вышли из транспортных средств и начали оскорблять друг друга. Местные жители выложили в Интернет видеозапись, на которой агрессивные водители кричат и нецензурно выражаются в адрес оппонента. Один из спорщиков побежал, чтобы напасть на противника, но последний решил спастись бегством.
 
Примечательно, что недалеко от места происшествия находится здание ГИБДД.
 
 
Видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
Теги: водители , драка , разборка , шоссе революции
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

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