На Московском шоссе пострадали сотрудники "Пятого канала", которые снимали сюжет об аварии

Ночью на Московском шоссе произошло сразу две аварии. Ранее мы писали, что из-за плохого освещения на дороге и разбросанных ограждений на трассе перевернулся автомобиль. На месте присутствовали журналисты “Пятого канала”. Они снимали сюжет о перевернутой машине на дороге. Во время погрузки пострадавшей машин на эвакуатор, в него врезался микроавтобус. Машина в нескольких метрах проскочила от съемочной бригады. Отмечается. что от удара ранее уже пострадавший “перевертыш” скатился с погрузчика и задел человека.
По сведениям пресс-службы ГИБДД, инцидент произошел на 677-ом километре трассы М-10 в Пушкинском районе Петербурга. В результате ДТП пострадали две несовершеннолетних девочки. По другим данным, потерпевших четверо. Их экстренно госпитализировали.