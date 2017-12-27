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На Московском шоссе пострадали сотрудники "Пятого канала", которые снимали сюжет об аварии
Сегодня, 9:59
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lesjasap
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На Московском шоссе пострадали сотрудники "Пятого канала", которые снимали сюжет об аварии

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В Пушкинском районе с дороги не успели убрать первый пострадавший в аварии автомобиль, как произошло еще одно ДТП.

Ночью на Московском шоссе произошло сразу две аварии. Ранее мы писали, что из-за плохого освещения на дороге и разбросанных ограждений на трассе перевернулся автомобиль. На месте присутствовали журналисты “Пятого канала”. Они снимали сюжет  о перевернутой машине на дороге. Во время погрузки пострадавшей машин на эвакуатор, в него врезался микроавтобус. Машина в нескольких метрах проскочила от съемочной бригады. Отмечается. что от удара ранее уже пострадавший “перевертыш” скатился с погрузчика и задел человека. 
 
По сведениям пресс-службы ГИБДД, инцидент произошел на 677-ом километре трассы М-10 в Пушкинском районе Петербурга. В результате ДТП пострадали две несовершеннолетних  девочки. По другим данным, потерпевших четверо. Их экстренно госпитализировали. 
Теги: авария , дети , дтп , московское шоссе , пострадали люди , пушкинский район , пятый канал
Категории: Новости СПб ДТП

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