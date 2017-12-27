На Московском шоссе перевернулась легковушка, водитель влетел в ограждение

На Московском шоссе автомобиль попал В серьезное ДТП. Сообщается, что водитель перевернулся в машине и влетел в бетонное ограждение. Инцидент произошел на участке дороги между Славянкой и Ям-Ижорой.

Отметим, что похожие случаи на этой трассе не редкость. Местные жители сообщают, что дорожные работники установили ограждение на одну третью часть пути. В темное время суток их не видно, так как нет освещения. Даже при небольшой скорости, не знающие этого факта автомобилисты не могут быстро соориентироваться и вовремя заметить неожиданное препятствие.

Водители рассказывают, что уже происходили смертельные случаи, но мер по освещению участка никто не принимает.

“Если даже дорогу знаешь, и то тихо едешь. А кто рисовал там разметку, тех этому в Узбекистане на уроке изо учили”, - пишут в комментариях пользователи.