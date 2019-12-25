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На шоссе Революции огонь повредил четыре грузовика
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На шоссе Революции огонь повредил четыре грузовика

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Причиной пожара стали воспламенившиеся элементы транспортного средства, которые затем привели к распространению огня на три соседних грузовика

В ночь на среду, 11 декабря, в 02:57 в службу МЧС поступил вызов о возгорании грузового автомобиля, находящегося возле дома 68А на шоссе Революции.

После прибытия на место происшествия спасатели определили, что причиной пожара стали воспламенившиеся элементы транспортного средства, которые затем привели к распространению огня на три соседних грузовика, кабина которых была повреждена огнем.

Пожар был потушен в 04:21. Информация о пострадавших отсутствует. Для ликвидации пожара были привлечены три единицы техники и 15 сотрудников службы.

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Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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