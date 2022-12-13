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На шоссе Дорога Жизни задержали мужчину с мефедроном
Сегодня, 14:33
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На шоссе Дорога Жизни задержали мужчину с мефедроном

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Подозреваемым оказался 32-летний иностранец.

Во Всеволожском районе Ленобласти полицейские задержали мужчину, у которого обнаружили 150 граммов наркотиков. Злоумышленника остановили на шоссе Дорога Жизни у дома № 10. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Правоохранители поймали  32-летнего иностранца. Его подозревают в сбыте мефедрона. На мужчину завели уголовное дело по статье  "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в крупном размере".

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv

Теги: задержали с наркотиками, мефедрон, уголовное дело, шоссе дорога жизни
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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