На шоссе Дорога Жизни задержали мужчину с мефедроном

Подозреваемым оказался 32-летний иностранец.

Во Всеволожском районе Ленобласти полицейские задержали мужчину, у которого обнаружили 150 граммов наркотиков. Злоумышленника остановили на шоссе Дорога Жизни у дома № 10. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Правоохранители поймали 32-летнего иностранца. Его подозревают в сбыте мефедрона. На мужчину завели уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в крупном размере".

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv