На шести улицах Гатчины временно отключат холодную воду

На участке будут проведен ремонт систем водоснабжения.

В среду, 12 августа, в Гатчинском районе на шести улицах Гатчины пройдет отключение холодной воды во время ремонта систем водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба администрации Гатчинского района.

Отключение будет актуально для домов на улице Хохлова в домах 1а, 2, 4, 6, 11а, 11, 13, 15, 17, 19, 23а, 25/1, на улице Коли Подрядчикова, в домах 1, 2, 3, 5, 6, 8, на проспекте 25 Октября в домах 20, 22, в Солнечном переулке в домах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12б, на улице Филиппова в домах 1, 2, 3, 4 и на Крупской улице в домах 1, 2, 3, 4, 4а, 5а, 6а.

Мероприятия будут проходить с 9 утра. Когда холодное водоснабжение возобновится – пока неизвестно.

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Фото: Piter.TV