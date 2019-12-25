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На съезде с КАД к "Меге Парнас" перевернулся КамАЗ и спровоцировал пробку
Сегодня, 19:59
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smirenny

На съезде с КАД к "Меге Парнас" перевернулся КамАЗ и спровоцировал пробку

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Груженый песком самосвал перевернулся.

Еще один грузовик спровоцировал пробку, но уже на съезде с КАД с ТРК "Мега Парнас".

Очевидцы сообщили, что груженый песком "КамАЗ" перевернулся, весь груз высыпался на дорогу: ДТП заняло две полосы. На место прибыли специалисты дорожной службы, однако водители все равно стояли в шестикилометровой пробке. Свидетели предлагают искать пути объезда. Также отмечается, что водитель не получил серьезных травм. 

Ранее мы писали, что петербуржцы встали в пробку на ЗСД из-за аварии с самосвалом.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, кад, камаз
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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