Петербуржцы встали в пробку на ЗСД из-за аварии с самосвалом

Пробка собралась на 8 километров.

Днем в пятницу, 24 июля, движение по ЗСД в направлении севера города остановила авария с участием самосвала. Пробка собралась почти на 8 километров.

Отмечается, что не доезжая до съезда на Богатырский проспект грузовик с прицепом развернуло, он также столкнулся с двумя попутными автомобилями. Для движения перекрыты две крайние правые полосы. На место прибыла карета скорой помощи. Свидетели аварии рассказали, что водитель самосвала не успел затормозить перед транспортным потоком, машину сложило, из-за чего она задела по касательной две легковушки.

Ранее мы писали, что при обрушении конструкций на стройке в Шушарах пострадал человек.

Видео: vk.com/spb_today