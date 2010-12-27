На съезде КАД на Московское шоссе упавшая фура перекрыла проезжую часть

Пострадавших не оказалось.

16 октября после пяти часов вечера на съезде с развязки на пересечении КАД с Московским шоссе опрокинулся большегруз. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По информации пресс-службы ФКУ Упрдор "Северо-Запад", водитель фуры не справился с управлением, двигаясь по съезду. ДТП не вызывало затора на дороге, хотя полоса оказалось частично занята упавшей машиной. На место уже прибыла специализированная техника для ликвидации последствий аварии.

Ранее момент ДТП на пересечении Мытнинской и 2-й Советской попал на видео.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"