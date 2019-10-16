  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:42
45
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Момент ДТП на пересечении Мытнинской и 2-й Советской попал на видео

0 0

Один из водителей решил проехать на запрещающий сигнал светофора.

Вечером 16 октября в центре Петербурга произошло ДТП. На перекрестке Мытнинской улицы и 2-й Советской столкнулись два автомобиля. Piter.TV получил видео с камер наблюдения. 

Инцидент произошел в 18:00. Мерседес ехал на разрешающий сигнал светофора, когда другой водитель решил "проскочить" на "красный". Встреча машин закончилась аварией. О состоянии водителей не сообщается.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", на участке не образовалось серьезного затора.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Красногвардейском районе дерево рухнуло на припаркованный автомобиль. 

Видео: Piter.TV 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии