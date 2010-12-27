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В Красногвардейском районе дерево рухнуло на припаркованный автомобиль
Сегодня, 17:09
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IRINA_CHALKINA

В Красногвардейском районе дерево рухнуло на припаркованный автомобиль

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К счастью, никто не пострадал.

В среду, 16 октября, в Красногвардейском районе дерево рухнуло на припаркованный автомобиль. Об этом сообщают местные жители в соцсетях. 

Инцидент произошел во дворе жилого дома на Индустриальном проспекте. Очевидцы сообщили, что пострадавших нет. Петербуржцы предложили спилить все деревья около парковок. 

Спилить все деревья и будет хорошая парковка в этом районе

заявили горожане

Ранее мы сообщали о том, что наркоман с трупом собаки напугал жителей Красного села.

Фото:дтп и чп петербург/вк

Теги: дерево упало на машину, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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