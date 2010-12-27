К счастью, никто не пострадал.

В среду, 16 октября, в Красногвардейском районе дерево рухнуло на припаркованный автомобиль. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Инцидент произошел во дворе жилого дома на Индустриальном проспекте. Очевидцы сообщили, что пострадавших нет. Петербуржцы предложили спилить все деревья около парковок.

Спилить все деревья и будет хорошая парковка в этом районе заявили горожане

Ранее мы сообщали о том, что наркоман с трупом собаки напугал жителей Красного села.

Фото:дтп и чп петербург/вк