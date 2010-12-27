Наркоман с трупом собаки напугал жителей Красного села

Молодой человек стучался в двери к местным жителям.

В минувший вторник, 15 октября, молодой человек с трупом собаки напугал жителей Красного села. Об этом сообщили горожане в соцсетях.

Инцидент произошел на проспекте Ленина. Очевидцы заявили, что молодой человек был в состоянии наркотического опьянения. Ранее горожане видели, как мужчина выгуливал похожую собаку.

Наркоман не только распугивал людей, но и с совершенно обезумевшим видом разговаривал с трупом, рычал и кусал его отметил очевидец

На кадрах видно, что буйный горожанин прикрепил труп пса к палке. Также местные жители заявили, что после этого "шоу" мужчина закинул труп собаки на козырек парадной и скрылся в неизвестном направлении.

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Фото:признавашки/вк