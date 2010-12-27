  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Наркоман с трупом собаки напугал жителей Красного села
Сегодня, 14:46
162
IRINA_CHALKINA

Наркоман с трупом собаки напугал жителей Красного села

0 0

Молодой человек стучался в двери к местным жителям. 

В минувший вторник, 15 октября, молодой человек с трупом собаки напугал жителей Красного села. Об этом сообщили горожане в соцсетях. 

Инцидент произошел на проспекте Ленина. Очевидцы заявили, что молодой человек был в состоянии наркотического опьянения. Ранее горожане видели, как мужчина выгуливал похожую собаку.

Наркоман не только распугивал людей, но и с совершенно обезумевшим видом разговаривал с трупом, рычал и кусал его

отметил очевидец

На кадрах видно, что буйный горожанин прикрепил труп пса к палке. Также местные жители заявили, что после этого "шоу" мужчина закинул труп собаки на козырек парадной и скрылся в неизвестном направлении.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге лифт бизнес-центра с пассажирами сорвался с девятого этажа.

Фото:признавашки/вк

Теги: криминальные происшествия, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии