В Петербурге лифт бизнес-центра с пассажирами сорвался с девятого этажа

Внутри находились три человека.

В среду, 16 октября, в петербургском бизнес-центре "Мельник" с 9 этажа сорвался лифт. Внутри находились пассажиры. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Внутри лифта находились 3 человека. Трагедии удалось избежать благодаря аварийным распоркам. Пострадавшим сразу вызвали мастера.

Известно, что пассажиров вытаскивали из лифта более часа. Спасатели доставали людей через проем между этажами.

Ранее мы сообщали о том, что автобус протаранил авто на пересечении улиц Зайцева и Краснопутиловской.

Фото:pixabay