Автобус протаранил авто на пересечении улиц Зайцева и Краснопутиловской

Момент столкновения двух транспортных средств попал на видео.

Утром 16 октября в Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием автобуса. Момент столкновения общественного транспорта с иномаркой попал на видео.

Инцидент произошел на пересечении улиц Зайцева и Краснопутиловской. На записи видно, что иномарка, поворачивая налево, не пропустила автобус. В свою очередь маршрутка не успела затормозить и протаранила вставший у нее на пути автомобиль. В результате авто вылетело на тротуар и получило серьезные повреждения. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали, что на пересечение Савушкина и Яхтенной произошло тройное ДТП.

Видео: Piter.TV