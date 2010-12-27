На севере Петербурга закрыли подпольное казино

Из помещения изъяли 17 системных блоков, 16 мониторов, 16 игровых клавиатур и другое оборудование для проведения азартных игр за деньги.

В Приморском районе полицейские изъяли игровое оборудование и задержали администраторов незаконного казино. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Из нежилого помещения дома 21 на проспекте Королева изъяли 17 системных блоков, 16 мониторов, 16 игровых клавиатур и другое оборудование для проведения азартных игр.

К данной деятельности причастны 26-летняя женщина и 22-летний уроженец ближнего зарубежья. Они оба признались в проведении азартных игр за деньги. В из отношении возбудили уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

Ранее в квартире на Маршала Казакова нашли 14 игровых автоматов.