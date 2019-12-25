На севере города петербуржец заметил у себя летучую мышь

Летучая мышь посетила одну из квартир на севере Петербурга. Очевидец поделился кадрам в социальной сети.
Животное заметили в Приморском районе.
"Корона" с доставкой на дом,
подписал фотографию автор.
Дело в том, что считается, что переносчиком нового коронавируса в Ухани стала летучая мышь, после чего пошло распространение болезни.
Один из комментаторов пояснил, что на снимке изображен двуцветный кожан. Опасности не представляет, но в руки лучше не брать.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что троих тюленей выпустили в Финский залив после реабилитации.
Фото: Сергей Граблёев / "Лахта онлайн. Приморский район"
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