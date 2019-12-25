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На севере города петербуржец заметил у себя летучую мышь
Сегодня, 9:05
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nadezhda_sib

На севере города петербуржец заметил у себя летучую мышь

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Некоторых горожан такая новость испугала.

Летучая мышь посетила одну из квартир на севере Петербурга. Очевидец поделился кадрам в социальной сети. 

Животное заметили в Приморском районе.

"Корона" с доставкой на дом,

подписал фотографию автор.

Дело в том, что считается, что переносчиком нового коронавируса в Ухани стала летучая мышь, после чего пошло распространение болезни.

Один из комментаторов пояснил, что на снимке изображен двуцветный кожан. Опасности не представляет, но в руки лучше не брать. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что троих тюленей выпустили в Финский залив после реабилитации. 

Фото: Сергей Граблёев / "Лахта онлайн. Приморский район"

Теги: квартира, летучая мышь, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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