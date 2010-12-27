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На проспекте Тореза прогремел взорвались газовые баллоны
Сегодня, 14:31
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Rybka123
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На проспекте Тореза прогремел взорвались газовые баллоны

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На строительной площадке взорвались три баллона.

Во вторник, 21 августа, в Выборгском районе на строительной площадке взорвались три баллона с газом. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и ЛО.

Инцидент произошел примерно в час дня на территории строящегося ЖК "Сосновка" на проспекте Тореза, 77. В помещении, где хранились баллоны, произошла утечка газа, что привело к взрыву трех из них. Известно, что рядом располагались еще несколько баллонов с пропаном и кислородом, которые остались целы. Пострадавших нет. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно ликвидировали ЧП.

Напомним, что минувшей ночью на Петербург и Ленобласть обрушился ветреный шторм. Разбушевавшаяся погода повалила 42 дерева, из-за чего пострадало большое количество автомобилей, дорожных знаков и приостановилось движение электричек.  МЧС предупреждает, что сильный ветер сохраниться до вечера.

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Теги: взрыв , новости санкт петербург , проспект тореза , стройплощадка
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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