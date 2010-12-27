Сильный ветер в Петербурге не утихнет до конца дня

МЧС советуем жителям и гостям города быть как можно аккуратнее.

Во вторник, 21 августа, весь день в Петербурге ожидается сильный ветер скоростью 15-20 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и ЛО.

На данный момент в городе на Неве спасатели 49 раз выезжали на проблемные участки: 42 раза сотрудникам МЧС пришлось ликвидировать рухнувшие на машины деревья и семь раз предотвращать возможное обрушение различных конструкций. В социальных сетях жители города сообщают о большом количестве пострадавших машин. На перегоне Юги - Лунгачи рано утром рухнувшее дерево заблокировало движение электричек.

В управлении по гидрометеорологии и мониторингу сообщают, что днем в Санкт-Петербурге продолжатся небольшие дожди. В некоторых районах ожидаются грозы.

МЧС просит жителей города воздержаться от визитов в парк. Пешеходам и водителям рекомендуется не находится вблизи слабозакрепленных конструкций.

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