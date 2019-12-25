На севере Петербурга в результате столкновения Renault Duster перевернулся на крышу

Авария произошла днём 9 июля.

На перекрестке проспекта Просвещения и улицы Руставели в результате аварии перевернулся на крышу автомобиль Renault Duster. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Петербуржцы рассказали, что машина перевернулась в результате столкновения с иномаркой Hyundai Accent. По словам свидетелей, все участники аварии живы. В настоящий момент информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее на Московской площади в результате столкновения перевернулся внедорожник.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб