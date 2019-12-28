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В Петербурге распустились листья черной смородины
Сегодня, 11:49
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге распустились листья черной смородины

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Зима обещает петербуржцам напомнить о себе на следующей неделе.

В понедельник, 3 февраля, стало известно о том, что в Петербурге распустились листья черной смородины. Об этом сообщают горожане в соцсетях. 

Чёрная смородина появилась в Выборгском районе. Петербуржцы отмечают, что из-за таких погодных аномалий растения могут погибнуть. 

Отметим, что на неделе в Петербург придут морозы. В Северной столице ожидаются морозы и гололедица. Уличные термометра покажут –1…+1 градус, а в Ленинградской области от –4 до +1 градуса.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург в понедельник накроет метель и мокрый снег.

Фото:Грибы и Грибники СПб/вк

Теги: новости спб, погода спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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