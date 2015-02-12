На севере Петербурга прошел шторм с градом

Стихия задела и город Мурино в Ленинградской области.

Первый день августа встретил жителей северной части Петербурге ливнем и градом. О непогоде в соцсетях сообщили жители Калининского района и города Мурино в Ленинградской области. Фото и видео с разгулявшейся непогодой появились в соцсетях.

Петербург не собирается прощаться с осадками – по данным Северо-Западного УГМС 2 августа в городе ожидаются дожди, местами сильные, а также порывы ветра в 15-17 м/с. В связи с этим спасатели рекомендуют горожанам быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

Видео: Instagram / @murinonews, ВКонтакте / Раиса Гусева