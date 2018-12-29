На севере Петербурга рабочие кладут асфальт поверх снега

Местные жители сообщают, что в этом месте асфальт кладется уже в третий раз.

Днем 25 января жители Петербурга стали свидетелями необычных работ, которые проводили рабочие в одном из дворов дома №5 на улице Хошимина. По словам петербуржцев, специалисты начали класть асфальт прямо на свежевыпавший снег. Причем в этом месте подобные работы ведутся уже в третий раз.

Напомним, в прошлом году Росавтодор заявил, что благодаря современным технологиям асфальт можно класть как при температуре в минус 10 градусов, так и во время осадков. Однако это могут делать только крупные компании, имеющие необходимое техническое оборудование.

При этом согласно данным сервиса "Яндекс. Погода", сегодня в Северной столице минус 14 градусов. По прогнозам синоптиков, 25 января ожидаются небольшие осадки. Поэтому остается загадкой, почему рабочие решили выполнить работы по укладке асфальта на улице Хошимина именно сегодня.

Ранее мы писали, что ради уборки снега на 500 улицах Петербурга временно ограничили парковку.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург