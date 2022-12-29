На севере Петербурга полиция ликвидировала очередное казино

По оперативным данным, казино функционировало несколько месяцев. Его средний ежедневный доход доходил до 100 тысяч рублей.

В Петербурге правоохранители пресекли незаконную игорную деятельность в Выборгском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В рамках возбужденного следователями уголовного дела по части 2 статьи 171.2 УК РФ полицейские установили 3-комнатную квартиру в доме 16 по улице Есенина, где было организовано подпольное казино.

Во время визита полиции в заведении находились 12 посетителей, а за порядком следили двое администраторов. В ходе обыска оперативники изъяли 43 игровых автомата, 12 персональных компьютеров, оборудованных для проведения азартных игр, и 30 тысяч рублей выручки.

По оперативным данным, казино функционировало несколько месяцев. Его средний ежедневный доход доходил до 100 тысяч рублей.

Посетители и администраторы заведения были доставлены в полицию для разбирательства. Любителей азартных игр после проведения профилактической беседы отпустили, а "работников" передали следователям для процессуальных действий. Один из них, 38-летний уроженец Архангельской области, был допрошен в качестве подозреваемого в организации незаконной деятельности в рамках возбужденного уголовного дела, после чего отпущен под подписку о невыезде.

В июле полиция прикрыла нелегальное казино в ТЦ на Пятилеток. Игральные залы находились на втором этаже комплекса: в ходе обыска было изъято 50 компьютеров со специальным ПО и прочие улики.

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Фото и видео: МВД