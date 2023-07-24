Полиция прикрыла нелегальное казино в ТЦ на Пятилеток

В момент визита правоохранителей в казино находились 50 игроков, а также 28-летний организатор незаконного бизнеса и двое администраторов. Все они доставлены в полицейский участок.

Петербургские полицейские обнаружили нелегальное казино в торговом центре на проспекте Пятилеток. Заведение закрыли. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Игральные залы находились на втором этаже комплекса: в ходе обыска было изъято 50 компьютеров со специальным ПО и прочие улики.

В момент визита правоохранителей в казино находились 50 игроков, а также 28-летний организатор незаконного бизнеса и двое администраторов. Все они доставлены в полицейский участок.

Возбуждено уголовное дело по 171.2 статье УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

Ранее мы сообщили о том, что петербургская полиция уличила администратора ночного клуба в схеме обмана с консуматоршами.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти