На севере Петербурга изъяли 130 канистр опасной омывайки

В жидкости обнаружили содержание метилового спирта (метанола).

В четверг, 28 февраля, петербургские полицейские изъяли 130 канистр стеклоомывающей жидкости, в которой содержался опасный для жизни и здоровья людей метанол. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по городу на Неве.

Опасной продукцией торговали на пересечении Парашютной улицы и дороги на Каменку. Напомним, что оборот товаров, в составе которых есть метиловый спирт (метанол), был запрещен в России еще в 2007-м году.

В общей сложности полицейские изъяли 130 канистр емкостью 5 литров на общую сумму около 9 тысяч рублей. В отношении продавцов, торговавших запрещенной продукцией, возбудили дело об административном правонарушении. Продукцию изъяли и передали на склад временного хранения.

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Фото: Piter.TV