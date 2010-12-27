Из двух салонов связи изъяли почти 900 сим-карт

В салонах связи заключали договоры об оказании услуг без соответствующей лицензии.

В Петербурге в двух салонах связи была пресечена незаконная продажа сим-карт. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Из павильона на Лиговском проспекте возле дома № 161 правоохранители изъяли 200 стартовых пакетов для подключения услуг связи. Также в салоне этого оператора у дома № 170 на Московском проспекте было изъято из оборота 670 сим-карт.

В результате проверки было установлено, что в указанных точках заключали договоры об оказании услуг без соответствующей лицензии. Возбуждены дела об административном правонарушении.