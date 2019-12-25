Сбой на сетях оставил многоэтажки на севере Петербурга без света

Жители ЖК "Три апельсина" ждут свет больше десяти часов.

Жители ЖК "Три апельсина" Выборгского района остались без света накануне, к утру среды, 23 июня, электричество все еще не вернули, передает "Фонтанка" со ссылкой на читателей.

Горожане жалуются, что, помимо отсутствия света в квартирах, не работает лифт, нет воды и вентиляции. Кто-то не может забрать машину с паркинга и уехать, потому что ворота не работают. Больше всего не повезло тем, кто живет на верхних этажах: приходится подниматься на 26 этаж пешком.

Рабочие починили проблемный кабель, однако ситуация не изменилась. Специалисты должны поставить генератор, но точные сроки пока неизвестны.

Ранее мы писали, что двое пенсионеров из Петербурга перевели мошенникам почти 13 миллионов рублей.

Фото: Pixabay