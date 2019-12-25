Двое пенсионеров из Петербурга перевели мошенникам почти 13 миллионов рублей

Один из них перевел почти 6 миллионов, второй – 7 миллионов рублей.

В Петербурге два пенсионера из разных районов Петербурга перевели мошенникам почти 13 миллионов рублей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 22 июня обратился 79-летний пенсионер В., проживающий на улице Зины Портновой. Он рассказал, что в период с 28 апреля по 13 мая неизвестные, позвонив с различных телефонов, представляясь сотрудниками службы безопасности различных банков сообщили, что с его счетов пытаются снять деньги. Для пресечения данных действий нужно перевести средства на другие счета. В результате В. перевел на различные счета неизвестных преступников 5 711 397 рублей.

В этот же день в полицию обратилась 72-летняя И., проживающая на улице Решетникова. Она сообщила, что в период с 9 июня по 15 июня неизвестные, представляясь сотрудниками Центробанка под предлогом "спасения" денежных средств убедили снять деньги со своего счета, а также взять кредит и перевести их на указанные счета. Сумма материального ущерба составила 7 170 050 рублей.

Ранее псевдосотрудники банков развели пенсионерку на 2 млн рублей.

Фото: Piter.tv