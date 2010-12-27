На Бестужевской улице две маршрутки зажали "Тойоту"

Сообщений о пострадавших не поступало.

В пятницу, 8 марта, в Калининском районе Санкт-Петербурга произошло массовое ДТП с участием легкового автомобиля и двух маршруток. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как стало известно, авария случилась на Бестужевской улице. На участке дороги маршрутный автобус столкнулся с иномаркой "Тойота", после чего участником ДТП стала другая маршрутка, пытавшаяся объехать место аварии. По факту происшествия проводится проверка. Сообщений о пострадавших не поступало.

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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"