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На проспекте Космонавтов мужчина поскользнулся и насмерть разбил голову
Сегодня, 20:32
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Rybka123

На проспекте Космонавтов мужчина поскользнулся и насмерть разбил голову

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"Скорая приехать в праздник не успела".

В Московском районе Санкт-Петербурга скользкая дорога стала причиной смерти местного жителя. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.  

По словам очевидцев, тело мужчины нашли у дома 61/1 по проспекту Космонавтов. Согласно предварительной информации он упал на необработанном участке улицы и проломил себе череп. 

Скорая приехать в праздник не успела, труп не забрала, лежит уже 4 часа
– написали свидетели

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Фото: группа "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

 

Теги: погиб мужчина, проспект космонавтов, скользкие улицы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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