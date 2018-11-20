На проспекте Космонавтов мужчина поскользнулся и насмерть разбил голову

"Скорая приехать в праздник не успела".

В Московском районе Санкт-Петербурга скользкая дорога стала причиной смерти местного жителя. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

По словам очевидцев, тело мужчины нашли у дома 61/1 по проспекту Космонавтов. Согласно предварительной информации он упал на необработанном участке улицы и проломил себе череп.

Скорая приехать в праздник не успела, труп не забрала, лежит уже 4 часа

– написали свидетели

Ранее на Piter.TV: На Ушинского 11-классник изнасиловал пьяную школьницу

Фото: группа "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"