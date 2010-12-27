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На Ушинского 11-классник изнасиловал пьяную школьницу
Сегодня, 19:21
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Rybka123

На Ушинского 11-классник изнасиловал пьяную школьницу

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У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы лица и укус носа.

В Петербурге 18-летнего молодого человека подозревают в изнасиловании ученицы 9 класса. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации сотрудников полиции, в ночь на 8 марта подозреваемый напал на 15-летнюю девушку на лестничной площадке в доме номер 25 на улице Ушинского. Преступник изнасиловал и нанес жертве несколько травм. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы лица и укус носа. Состояние девушки врачи оценивают как удовлетворительное.

По факту происшествия проводится проверка. Известно, что в момент совершения преступления пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Преступник учится в 11 классе. 

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Фото: Piter.TV

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Теги: изнасилование, уголовное дело, улица ушинского
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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