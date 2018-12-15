У бара на Кораблестроителей женщина разбила голову

Девушка перебрала с алкоголем и упала с лестницы.

В ночь на 8 марта, 3 марта, от дома номер 30 по улице Кораблестроителей экстренно госпитализировали 30-летнюю женщину. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и кровоизлияние в оболочку мозга. По предварительным данным, девушка перебрала с алкоголем и упала с лестницы. Врачи Мариинской больницы поместили пациентку в шоковую реанимацию.

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Фото: Piter.TV