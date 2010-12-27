В Петербурге 15-летний парень отравилась таблетками парацетамолом

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Накануне в одну из больниц Красногвардейского района привезли 15-летнего подростка, у которой диагностировали сильное отравление лекарственными препаратами. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Происшествие случилось 7 марта в доме по шоссе Революции. Известно, что школьник наглотался таблеток "Триган-Д". Медики диагностировали у него пероральное отправление. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются причины, по которым молодой человек съел так много таблеток. Отметим, что лекарственное средство "Триган-Д" содержит в себе парацетамол и дицикловерин и применятся при болевых ощущениях.

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Фото: Piter.TV