Разозленная пенсионерка ударила мужа молотком по голове, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии

Против бабушки могут возбудить уголовное дело.

Пожилая жительница Колпино в гневе ударила своего мужа молотком. Пострадавшего пришлось госпитализировать в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Как стало известно, инцидент случился в одной из квартир дома по Пролетарской улице в канун Международного женского дня. Пенсионерка 1952 года рождения напала на своего супруга и ударила его молотком по голове. У пострадавшего было диагностировано закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана темени.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия. Против бабушки могут возбудить уголовное дело.

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