Из-за ссоры супругов эвакуировали подъезд в Тосно

Сожители распивали спиртное, когда между ними возник конфликт и драка.

Накануне, 9 августа, в полицию обратилась 35-летняя жительница Тосно обратилась в полицию с заявлением об избиении. По словам женщины, ее избил сожитель. Прибывшим сыщикам пострадавшая отдала гранату Ф-1, которую хранил ее возлюбленный. Оперативники эвакуировали весь подъезд. Об этом сообщил 47channel.

Около второго часа ночи сожители распивали алкоголь в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома по улице Максима Горького. Между ними возник конфликт, а затем драка. Пострадавшая вызвала полицию и отдала гранату Ф-1, принадлежащую своему сожителю. Из многоквартирного дома пришлось эвакуировать 18 человек.

Согласно экспертизе, граната относится к категории взрывных устройств в неокончательно снаряженном виде.

В больницу доставили детей, проживавших в той квартире, 15-летнюю и двухлетнюю девочек. Детей супругов направили на обследовании, их состояние уточняется.

Бессонная ночь закончилась административным протоколом за побои для мужчины, административной ответственностью за мелкое хулиганство для женщины, а также уголовным делом по факту незаконного хранения боеприпасов.

Фото: Piter.tv