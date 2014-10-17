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Из-за ссоры супругов эвакуировали подъезд в Тосно
Сегодня, 20:35
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Из-за ссоры супругов эвакуировали подъезд в Тосно

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Сожители распивали спиртное, когда между ними возник конфликт и драка.

Накануне, 9 августа, в полицию обратилась 35-летняя жительница Тосно обратилась в полицию с заявлением об избиении. По словам женщины, ее избил сожитель. Прибывшим сыщикам пострадавшая отдала гранату Ф-1, которую хранил ее возлюбленный. Оперативники эвакуировали весь подъезд. Об этом сообщил 47channel.

Около второго часа ночи сожители распивали алкоголь в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома по улице Максима Горького. Между ними возник конфликт, а затем драка. Пострадавшая вызвала полицию и отдала гранату Ф-1, принадлежащую своему сожителю. Из многоквартирного дома пришлось эвакуировать 18 человек.

Согласно экспертизе, граната относится к категории взрывных устройств в неокончательно снаряженном виде. 

В больницу доставили детей, проживавших в той квартире, 15-летнюю и двухлетнюю девочек. Детей супругов направили на обследовании, их состояние уточняется.

Бессонная ночь закончилась административным протоколом за побои для мужчины, административной ответственностью за мелкое хулиганство для женщины, а также уголовным делом по факту незаконного хранения боеприпасов.

Фото: Piter.tv

Теги: ссора супругов, тосно, эвакуация подъезда
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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