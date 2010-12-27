На Космонавтов петербуржец сбросил белоруса с 10-го этажа

Между преступником и погибшим возникла пьяная ссора.

В Петербурге задержали местного жителя, который сбросил своего знакомого с большой высоты в Московском районе. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, утром 6 марта у дома номер 75 по проспекту Космонавтов был обнаружен труп 30-летнего гражданина Белоруссии с признаками падения с высоты. На следующий день полиция задержала петербуржца, который рассказал сотрудникам подробности случившегося. По его словам между ним и погибшим возникла пьяная ссора, после которой он толкнул знакомого вниз с общего балкона 10-го этажа.

Мужчина взят под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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Фото: Piter.TV