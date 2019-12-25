На севере Петербурга ГАТИ изъяла автомобиль, который мешал проходу школьников

Штраф за подобные нарушения для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 150 до 500 тысяч рублей.

В четверг, 9 декабря, на Комендантском проспекте сотрудники ГАТИ эвакуировали автомобиль, который мешал проходу пешеходов. Отмечается, что поблизости находились две школы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С приходом снегопада в Северную столицу работники ГАТИ усилили работу по эвакуации машин, которые мешают проходу. Инспекция следит за транспортом, который перегораживает проезды и подъезды к мусорным контейнерам и препятствует проезду спецтехники по дворам.

Добавим, что штраф за подобные нарушения для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 150 до 500 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге возбудили 40 административных за плохую уборку снега и наледи. С начала снегопадов инспектора проверили 1260 домов.

Фото: Piter.tv

