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На севере Петербурга ГАТИ изъяла автомобиль, который мешал проходу школьников
Сегодня, 19:02
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На севере Петербурга ГАТИ изъяла автомобиль, который мешал проходу школьников

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Штраф за подобные нарушения для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 150 до 500 тысяч рублей.

В четверг, 9 декабря, на Комендантском проспекте сотрудники ГАТИ эвакуировали автомобиль, который мешал проходу пешеходов. Отмечается, что поблизости находились две школы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

С приходом снегопада в Северную столицу работники ГАТИ усилили работу по эвакуации машин, которые мешают проходу. Инспекция следит за транспортом, который перегораживает проезды и подъезды к мусорным контейнерам и препятствует проезду спецтехники по дворам. 

Добавим, что штраф за подобные нарушения для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 150 до 500 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге возбудили 40 административных за плохую уборку снега и наледи. С начала снегопадов инспектора проверили 1260 домов.

Фото: Piter.tv
 

Теги: гати, машина, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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