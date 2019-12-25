Из помещения были спасены пятеро сотрудников.

На севере Москвы потушили пожар в Научно-исследовательском кинофотоинституте.В ГУ МЧС России рассказали, что представители экстренного ведомства смогли локализовать пламя в одном из кабинетов в 13:01 по местному времени, к 19 минутам пламя ликвидировали. Огонь распространился по помещению на Ленинградской проспекте 47, строение 4 с третьего этажа.

Площадь пожара составила 20 кв. м пресс-служба ГУ МЧС по Москве

Из пострадавшего здания были эвакуированы пятеро сотрудников. Сведений о жертвах нет.

Названа предварительная причина пожара в детском доме в Москве.

Фото: Piter.tv