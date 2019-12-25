На севере Москвы потушили пожар в Научно-исследовательском кинофотоинституте.В ГУ МЧС России рассказали, что представители экстренного ведомства смогли локализовать пламя в одном из кабинетов в 13:01 по местному времени, к 19 минутам пламя ликвидировали. Огонь распространился по помещению на Ленинградской проспекте 47, строение 4 с третьего этажа.
Площадь пожара составила 20 кв. м
пресс-служба ГУ МЧС по Москве
Из пострадавшего здания были эвакуированы пятеро сотрудников. Сведений о жертвах нет.
Названа предварительная причина пожара в детском доме в Москве.
Фото: Piter.tv
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