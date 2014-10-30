Названа предварительная причина пожара в детском доме в Москве

Специалисты полагают, что к возгоранию привела неисправная электропроводка.

Названа предварительная причина пожара в детском доме на северо-востоке Москвы. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал представитель в столичном экстренном ведомстве. Источник уточнил, что наиболее вероятной версией случившегося на данный момент считается неисправность в электрическом оборудовании учреждения.

Предварительная причина возгорания - неисправность электропроводки заявление эксперта

Напомним, что в пресс-службе ГУ МЧС России по региону говорили о том, что пожар удалось ликвидировать около 20:16 часов вечера 2 февраля. Еще до прибытия спасателей из издания самостоятельно смогли эвакуироваться 38 детей и 15 сотрудников детского дома.

Площадь пожара на складе автозапчастей в Красноярске выросла до 3,5 тыс. кв. м.

Видео: Telegram/ДТП и ЧП МОСКВА и МО