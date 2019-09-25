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На севере КАД произошла крупная авария: автомобиль "остановился" на крыше

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Водитель побил практически все наливные ограждения.

В среду, 25 сентября, на севере КАД перевернулся автомобиль. Петербуржцы публикуют в соцсетях страшные кадры ДТП.

Водитель побил практически все наливные ограждения. Причины ДТП выясняются. 

На севере кольцевой произошло крупное ДТП, поломав даже не сосчитать сколько наливных ограждение, автомобиль остановился на крыше

рассказывает очевидец

О пострадавших пока нет никакой информации. На месте ожидают медиков и сотрудников ГИбДД.

Ранее мы сообщали о том, что в Красносельском районе бетономешалка протаранила трамвай.

Фото и видео: дтп и чп петербург/вк

Теги: дтп, новости спб, общесмтво, происшетвия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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