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На КАД в районе Выборгского шоссе на сутки перекроют два съезда
Сегодня, 19:55
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nadezhda_sib

На КАД в районе Выборгского шоссе на сутки перекроют два съезда

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Там будут ремонтировать верхний слой дорожного покрытия.

На транспортной развязке КАД с Выборгским шоссе на сутки перекроют два съезда. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Речь идет о съездах №3 и №4. Их перекроют с 08:00 7-го мая до 08:00 8-го мая в связи с дорожными работами. На участке будут заниматься устройством верхнего слоя дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. 

Водителей информируют о работах на табло,а также при помощи дорожных знаков, ограничивающих скоростной режим, и ограждающих элементов. 

Также стало известно, что "Лахта Центр" подключат к дорожной сети Петербурга к ноябрю 2023 года. 

Фото: Piter.TV, пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: дорожные работы, кад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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