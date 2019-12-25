На КАД в районе Выборгского шоссе на сутки перекроют два съезда

Там будут ремонтировать верхний слой дорожного покрытия.

На транспортной развязке КАД с Выборгским шоссе на сутки перекроют два съезда. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Речь идет о съездах №3 и №4. Их перекроют с 08:00 7-го мая до 08:00 8-го мая в связи с дорожными работами. На участке будут заниматься устройством верхнего слоя дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Водителей информируют о работах на табло,а также при помощи дорожных знаков, ограничивающих скоростной режим, и ограждающих элементов.

Также стало известно, что "Лахта Центр" подключат к дорожной сети Петербурга к ноябрю 2023 года.

Фото: Piter.TV, пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"