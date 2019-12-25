На КАД в районе Выборгского шоссе на сутки перекроют два съезда

На транспортной развязке КАД с Выборгским шоссе на сутки перекроют два съезда. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Речь идет о съездах №3 и №4. Их перекроют с 08:00 7-го мая до 08:00 8-го мая в связи с дорожными работами. На участке будут заниматься устройством верхнего слоя дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Водителей информируют о работах на табло,а также при помощи дорожных знаков, ограничивающих скоростной режим, и ограждающих элементов.
Также стало известно, что "Лахта Центр" подключат к дорожной сети Петербурга к ноябрю 2023 года.
Фото: Piter.TV, пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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