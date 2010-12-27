На севере КАД может появиться новая развязка

С этой инициативой в Администрацию Петербурга обратилось руководство "Северо-Западной энерго-ресурсной компании".

На севере кольцевой автодороги может появиться новая развязка. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Игоря Албина. С этой инициативой в Администрацию Петербурга обратилось руководство "Северо-Западной энерго-ресурсной компании".

Транспортную развязку планируют построить в створе Ольгинской дороги с подключением к КАД в районе Порошкино. Проект хотят сделать по схеме федеральной концессии. На данный момент, заказчик не определён, а сам объект не внесён в схемы планирования города и области.

Напомним, в этом году начали переделывать транспортный узел "КАД - проспект Энгельса - Приозерское шоссе". Там в скором времени появится многоуровневая развязка. Кроме того, будет создана транспортная развязка на пересечении КАД с проектируемой магистралью М-7.

Ранее сообщалось, что ФКУ Упрдор "Северо-Запад" прокомментировало заявление ГАТИ о Вантовом мосте.

Фото: Википедия.