На севере КАД стартовало движение по реконструированному участку внутреннего кольца

В июле работы перейдут на внешнее кольцо.

В среду, 1 июля, на КАД открылось движение по внутреннему кольцу от ЗСД до проспекта Энгельса,. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", теперь на северном участке КАД приступят к завершающему этапу реконструкции, начавшейся в мае 2018 года, работы в июле сосредоточат на внешнем кольце магистрали.

Весной на участке внутреннего кольца дорожники уложили асфальт, смонтировали барьерное ограждение, шумозащитные экраны, рамные опоры знаков. Также на участке появилась разметка из термопластика. Похожие работы предстоит выполнить и на внешнем кольце КАД, поэтому с 1 июля от проспекта Энгельса можно будет проехать по одной полосе, от развязки с Энгельса к развязке с ЗСД – по двум полосам. Вместе с этим предусмотрены две полосы на местном проезде по направлению к проспекту Культуры.

Ранее мы писали, что две полосы на мосту через реку Утку на КАД перекроют до августа.

Фото: ФКУ "Упрдор Северо-Запад"