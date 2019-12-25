Две полосы на мосту через реку Утку на КАД перекроют до августа

Попеременно будут перекрывать третью и четвертую, а затем первую и вторую полосы.

С 3 июля на мосту через реку Утка на внешнем кольце КАД попеременно перекроют полосы движения. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", изменения связаны с заменой деформационного шва на участке, работы проведет ООО "ЕвроТрансСтрой".

Мост расположен а 86-м километре трассы между транспортными развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной. С 3 по 17 июля на мосту перекроют третью и четвертую полосы движения, а с 17 июля по 1 августа – первую и вторую. На свободных полосах ограничат скоростной режим до 50 км/ч.

Ранее мы сообщали, что ремонт ограничит движение по улице Маршала Говорова.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"