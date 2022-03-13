На севере Италии перевернулся автобус с украинскими беженцами

Известно об одном погибшем. Он застрял под автобусом. Остальные беженцы выжили.

В центре Италии перевернулся автобус с украинскими беженцами. Об этом сообщила газета Il Messaggero.

Об инциденте стало известно в воскресенье, 13 марта. Утром автобус перевозил 20 граждан Украины. Он ехал по трассе А14 (Больнья – Таранто) вблизи итальянского города Форли на севере страны. Телеканал Sky TG24 со ссылкой на спасателей сообщил об одном погибшем. Он застрял под автобусом. Остальные беженцы выжили. Их осмотрели медики. После этого они продолжили поездку в точку назначения на другом транспорте.

Ранее мы сообщили, что санкции против России вступят в силу 13 марта.

Видео: Twitter/emergenzavvf